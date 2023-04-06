Стали известны ежемесячные траты россиян на продукты

Россияне тратят на продукты от 6 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на совместное исследование Росконгресса и НАФИ.

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Опрос показал, что 82% россиян при выборе продуктов ориентируются преимущественно на цену. Для 88% респондентов важны различные акции, скидки.

Свыше 50% принявших участие в опросе жителей России довольны качеством приобретаемых в магазинах продуктов. Они полагают, что за последние 12 месяцев качество их питания не ухудшилось.

Вместе с тем, 19% респондентов отметили, что качество их питания изменилось в худшую сторону.

Большинство участников опроса (80%) заявили, что предпочитают покупать продуктовые товары в небольших супермаркетах. На втором месте по популярности - гипермаркеты. В них закупаются 49% респондентов.

Исследователям удалось выяснить, что абсолютное большинство россиян (90%) приобретает товары знакомых марок, многие (59%) предпочитают вкусные продукты полезным.