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1 час назад

Опрос: затраты россиян на продукты составляют от 6 до 30 тысяч рублей ежемесячно

Илья Родин

Россияне тратят на продукты от 6 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на совместное исследование Росконгресса и НАФИ.

Стали известны ежемесячные траты россиян на продукты
Фото: ТАССТАСС

Опрос показал, что 82% россиян при выборе продуктов ориентируются преимущественно на цену. Для 88% респондентов важны различные акции, скидки.

Свыше 50% принявших участие в опросе жителей России довольны качеством приобретаемых в магазинах продуктов. Они полагают, что за последние 12 месяцев качество их питания не ухудшилось.

Вместе с тем, 19% респондентов отметили, что качество их питания изменилось в худшую сторону.

Большинство участников опроса (80%) заявили, что предпочитают покупать продуктовые товары в небольших супермаркетах. На втором месте по популярности - гипермаркеты. В них закупаются 49% респондентов.

Исследователям удалось выяснить, что абсолютное большинство россиян (90%) приобретает товары знакомых марок, многие (59%) предпочитают вкусные продукты полезным.

Уточняется, что всероссийский опрос проводился среди совершеннолетних граждан РФ на исследовательской платформе НАФИ. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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