Россияне выступили за бесплатные переводы средств самому себе

Порядка половины россиян (49 ппроцентов) сталкивались с необходимостью оплачивать комиссию при переводе средств на свой счет в другом банке. Большинство граждан (71 процент) заявили, что подобные операции должны быть бесплатными, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

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Большинство россиян поддержали бесплатные переводы самому себе в другой банк без лимитов. При этом 29 процентов опрошенных выступили за проведение таких операций без оплаты на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Отмечается, что опытом перевода денег между своими картами или счетами обладает 91 процент россиян. Для большинства из них (80 процентов) такие операции являются привычной практикой. Каждый десятый (11 процентов) россиянин делает это ежедневно, почти каждый третий (30 процентов) — несколько раз неделю, а 39 процентов — несколько раз в месяц.

При этом 70 процентов россиян делают переводы между своими счетами в разных банках: 44 процента респондентов — между двумя банками,17 процентов — между тремя, 5 процентов — между четырьмя, 2 процента — между пятью банками и более.