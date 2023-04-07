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41 минуту назад

Россиянам посоветовали способ для оптимизации роста тарифов на ЖКХ

Ura.Ru

Для оптимизации роста тарифов ЖКХ управляющим компаниям и ТСЖ необходимо увеличить контроль над состоянием коммуникаций, количеством проживающих в квартирах и деятельностью арендаторов на общедомовых территориях. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Россиянам посоветовали способ для оптимизации роста тарифов на ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«В марте в квитанциях на оплату ЖКУ появилась новая строка, отражающая расходы на общедомовые нужды. Чтобы бы не платить лишнего, необходим ряд условий, касающихся, прежде всего внедрения ресурсосберегающих технологий. Требуется увеличить контроль управляющих компаний и ТСЖ за состоянием коммуникаций, количеством проживающих, деятельностью арендаторов на общедомовых территориях», — сообщила экономист в интервью агентству «Прайм».

Она также отметила, что проблемы с начислениями возникают, если сведения от жителей и от управляющей компании подаются вразнобой, не проводится поверка счетчиков или они неисправны. В свою очередь жители многоквартирных домов должны иметь доступ к отчетам о расходах на общедомовые нужды и возможность осуществлять общественный контроль.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля. Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей.

Личный счет,Наталья Казанцева,
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