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1 час назад

Аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара

Елена Прошина

Лучшее вложение денежных средств в данный момент — приобретение дирхам, национальной валюты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), или облигаций, номинированных в доллары. Такое мнение выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов в беседе с URA.RU.

Аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что сейчас рубль падает из-за оттока капитала. Вывоз валюты за рубеж превышает профицит по торговому балансу, и нет никаких оснований полагать, что эта ситуация в скором времени изменится. Аналитик посоветовал открыть счета в дирхамах ОАЭ, если нет желания или возможности купить доллары. Также можно приобрести номинированные в доллары облигации. Суверов пояснил, что они дают доходность в районе 6,5%.

Аналитик считает, что курс американской валюты к лету может составить 85 рублей, если цена на нефть к тому моменту не достигнет отметки в 100 долларов за баррель. Однако Суверов считает такой исход маловероятным, так как все ждут рецессию в западных экономиках.

«Я думаю, что пока рубль продолжит дешеветь. Хотя технически может скорректироваться, но среднесрочно, скорее всего, продолжит падать. Будет где-то 85 рублей за доллар», — уточнил он.

Личный счет,Сергей Суверов,
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