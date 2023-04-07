Аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара

Лучшее вложение денежных средств в данный момент — приобретение дирхам, национальной валюты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), или облигаций, номинированных в доллары. Такое мнение выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов в беседе с URA.RU.

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Он пояснил, что сейчас рубль падает из-за оттока капитала. Вывоз валюты за рубеж превышает профицит по торговому балансу, и нет никаких оснований полагать, что эта ситуация в скором времени изменится. Аналитик посоветовал открыть счета в дирхамах ОАЭ, если нет желания или возможности купить доллары. Также можно приобрести номинированные в доллары облигации. Суверов пояснил, что они дают доходность в районе 6,5%.

Аналитик считает, что курс американской валюты к лету может составить 85 рублей, если цена на нефть к тому моменту не достигнет отметки в 100 долларов за баррель. Однако Суверов считает такой исход маловероятным, так как все ждут рецессию в западных экономиках.