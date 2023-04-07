Россияне захотели бесплатно переводить деньги самим себе

Большинство россиян (71 процент), принявших участие в опросе аналитического центра НАФИ, считают, что переводы между своими счетами в разных банках должны быть бесплатными. Об этом сообщает РБК.

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Опрос проводился в марте 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех российских регионов.

Почти половина опрошенных россиян (49 процентов) были вынуждены платить комиссию за переводы самим себе на счет в другом банке. Каждый десятый респондент, совершающий переводы между своими счетами в разных банках, постоянно сталкивается с комиссиями. Около трети (38 процентов) платят комиссии редко.

Опрошенные россияне объяснили переводы между своими счетами тем, что зарплата приходит на карту банка, который не является для них основным, также они переводят деньги из-за повышенного кэшбека и привязки платежей за онлайн-сервисы и подписки к другой карте.