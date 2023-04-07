$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Россияне призвали сделать банковские переводы самому себе бесплатными

Мария Иванова

Большинство россиян (71 процент), принявших участие в опросе аналитического центра НАФИ, считают, что переводы между своими счетами в разных банках должны быть бесплатными. Об этом сообщает РБК.

Россияне захотели бесплатно переводить деньги самим себе
Фото: ТАССТАСС

Опрос проводился в марте 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех российских регионов.

Почти половина опрошенных россиян (49 процентов) были вынуждены платить комиссию за переводы самим себе на счет в другом банке. Каждый десятый респондент, совершающий переводы между своими счетами в разных банках, постоянно сталкивается с комиссиями. Около трети (38 процентов) платят комиссии редко.

Опрошенные россияне объяснили переводы между своими счетами тем, что зарплата приходит на карту банка, который не является для них основным, также они переводят деньги из-за повышенного кэшбека и привязки платежей за онлайн-сервисы и подписки к другой карте.

Аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара

Ранее опрос Ассоциации ФинТех показал, что большинство россиян (61 процентов) столкнулись с зарплатным рабством — они не выбирали банк, на карту которого приходит зарплата. При этом о возможности сменить банк через бухгалтерию знает 81 процент респондентов.

Личный счет,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий