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56 минут назад

Названы варианты покупки билетов Turkish Airlines для россиян

Лера Букина

У россиян есть возможность совершить оплату авиабилетов компании Turkish Airlines картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Названы варианты покупки билетов Turkish Airlines для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Это можно сделать через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из России, уточнили там. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, добавили в фирме.

Кроме того, на сайте предусмотрена оплата картами Union Pay. Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы. Однако в Turkish Airlines предупреждают о взимании комиссии в некоторых случаях.

Ранее в TourDom.ru сообщили, что у российских туристов, приехавших в Турцию, есть возможность получить моментальные неименные карты трех крупных банков. Речь идет о таких кредитных организациях, как Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. В каждом из них россияне смогут оформить MasterCard или Visa. Такие карты можно использовать только для оплаты покупок в Турции, отмечал портал.

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