Названы варианты покупки билетов Turkish Airlines для россиян

У россиян есть возможность совершить оплату авиабилетов компании Turkish Airlines картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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Это можно сделать через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из России, уточнили там. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, добавили в фирме.

Кроме того, на сайте предусмотрена оплата картами Union Pay. Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы. Однако в Turkish Airlines предупреждают о взимании комиссии в некоторых случаях.