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1 час назад

Эксперты посоветовали, что делать сейчас с валютой

Елена Прошина

Россиянам, кто приобрел доллары дешевле 60-70 рублей, следует продавать их, заявили финансовые аналитики. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 7 апреля, ключевые валюты обновили максимумы. Курс доллара достиг 83,5 рублей за единицу, евро - 88,25 рублей, юаня - 12,14 рублей.

Вместе с тем, в конце сессии рубль частично вернул позиции.

Аналитик объяснил, как получить выгоду от высокого курса доллара

По мнению экспертов, это связано с высказываниями главы Минфина Антона Силуанова об укреплении рубля и публикацией данных о значительном профиците бюджета.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев предупредил, что необходимо «искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов». Он добавил, что на фоне заявлений министра не следует рассчитывать на дальнейшее падение рубля.

Аналитик банка «Синара» Сергей Коныгин уточнил, что в текущей ситуации продажа долларов, приобретенных по 60-70 рублей, выглядит вполне оправданной стратегией.

Личный счет,Антон Силуанов,Алексей Михеев,Банк ВТБ,
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