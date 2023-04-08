Эксперты посоветовали, что делать сейчас с валютой

Россиянам, кто приобрел доллары дешевле 60-70 рублей, следует продавать их, заявили финансовые аналитики. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 7 апреля, ключевые валюты обновили максимумы. Курс доллара достиг 83,5 рублей за единицу, евро - 88,25 рублей, юаня - 12,14 рублей.

Вместе с тем, в конце сессии рубль частично вернул позиции.

По мнению экспертов, это связано с высказываниями главы Минфина Антона Силуанова об укреплении рубля и публикацией данных о значительном профиците бюджета.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев предупредил, что необходимо «искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов». Он добавил, что на фоне заявлений министра не следует рассчитывать на дальнейшее падение рубля.