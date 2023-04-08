Американцы вывели с депозитов сотни миллиардов с начала финансового кризиса

«Деньги забирают те, у кого размер депозита превышает $250 тыс. — максимальную сумму страхования вкладов в США. Люди опасаются, что банки не смогут вернуть им их сбережения», — поделился с изданием заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.