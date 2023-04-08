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27 минут назад

Американцы вывели с депозитов почти $500 млрд с начала финансового кризиса

Газета.Ru

Граждане США вывели с банковских счетов почти $500 млрд менее, чем за месяц. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американцы вывели с депозитов сотни миллиардов с начала финансового кризиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно данным ФРС, с 1 по 29 марта американцы забрали со счетов почти $499 млрд. Показатель является самым большим с 1973 года.

«Деньги забирают те, у кого размер депозита превышает $250 тыс. — максимальную сумму страхования вкладов в США. Люди опасаются, что банки не смогут вернуть им их сбережения», — поделился с изданием заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Личный счет,Александр Абрамов,РАНХиГС,ФРС,
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