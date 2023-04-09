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1 час назад

Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Илья Родин

Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы, придумывают новые способы обмана граждан. В частности, они создают поддельные документы и высылают их потенциальным жертвам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, злоумышленники позвонили москвичке и предупредили о том, что ее сбережения якобы находятся под угрозой.

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Для подтверждения своих слов жулики прислали женщине фальшивое удостоверение на имя сотрудницы Центробанка РФ и пакет документов. Затем они призвали ее перечислить 500 тыс. рублей на «резервный счет».

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Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам «пандемийные» выплаты от имени ЦБ.

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