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32 минуты назад

Спрогнозирован рост трат на куличи и яйца к Пасхе

Лера Букина

В России ожидается увеличение трат на куличи к Пасхе. Они возрастут в среднем на 11% к показателю прошлого года и на 44% — к показателю 2020-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического проекта Tinkoff Data.

Кулич подорожает на 46% в сравнении с 2020 годом — до 193 рублей. Российские граждане потратят на куличи в среднем 318 рублей.

Транзакции клиентов банка «Тинькофф» свидетельствуют о том, что более половины респондентов (59%) приобретают один кулич к Пасхе, 22% — два, 19% — более двух.

Чаще всего граждане покупают куличи за день до самого праздника. Почти четверть (22%) совершают покупки за два дня, а 13% — в праздничный день.

В стране ожидается увеличение спроса на яйца перед Пасхой на 18% в сравнении с предыдущими неделями, следует из данных Tinkoff Data.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил агентству «Прайм», что в России подорожает творожная пасха на 15-20%. Эксперт объяснил это тем, что в России поднялись цены на ингредиенты. Речь идет о твороге, масле и сгущенном молоке. Собеседник посоветовал купить эти продукты заранее, чтобы не переплатить в последний момент.

16 апреля 2023 года православные христиане будут отмечать праздник Пасхи — важнейший и один из самых светлых в христианской традиции. Церковное празднование длится 40 дней, однако основные торжества происходят в течение самого пасхального воскресенья.

Личный счет,Сергей Черников,Тинькофф банк,РУДН,
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