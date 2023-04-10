Россияне рассказали о непредвиденных расходах за последний год

За последний год непредвиденные траты совершали 76% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, который провели аналитический центр НАФИ и страховой дом ВСК.

По большей части с такими тратами сталкивались граждане в возрасте 24–35 лет (83% от тех, у кого были незапланированные расходы), имеющие работу (80%) и высшее образование (81%), а также те, у кого в семье четыре человека и более (83%).

Доля тех, кто ни разу за 12 месяцев не столкнулся с непредвиденными расходами, оценивается в 24%. Россиянам предложили выбрать категории товаров и услуг, траты на которые нельзя было предугадать. Они могли выбрать несколько ответов. Так, 50% респондентов совершали непредвиденные траты на медицинские обследования и лекарства, 31% — на бытовую технику и электронику, 30% — на одежду и обувь, 28% — на ЖКУ, 21% — на продукты или транспорт, 15% — на погашение кредитов и займов, 10% — на образование, 9% — на аренду жилья или покупку бытовой химии, 8% — на косметику и парфюмерию, 8% — на развлечения, 7% — на путешествия.