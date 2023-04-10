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Россияне рассказали о непредвиденных расходах за последний год

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За последний год непредвиденные траты совершали 76% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, который провели аналитический центр НАФИ и страховой дом ВСК.

Россияне рассказали о непредвиденных расходах за последний год
© РИА Новости

По большей части с такими тратами сталкивались граждане в возрасте 24–35 лет (83% от тех, у кого были незапланированные расходы), имеющие работу (80%) и высшее образование (81%), а также те, у кого в семье четыре человека и более (83%).

Доля тех, кто ни разу за 12 месяцев не столкнулся с непредвиденными расходами, оценивается в 24%. Россиянам предложили выбрать категории товаров и услуг, траты на которые нельзя было предугадать. Они могли выбрать несколько ответов. Так, 50% респондентов совершали непредвиденные траты на медицинские обследования и лекарства, 31% — на бытовую технику и электронику, 30% — на одежду и обувь, 28% — на ЖКУ, 21% — на продукты или транспорт, 15% — на погашение кредитов и займов, 10% — на образование, 9% — на аренду жилья или покупку бытовой химии, 8% — на косметику и парфюмерию, 8% — на развлечения, 7% — на путешествия.

Среднюю зарплату в России оценили в 53 тысячи рублей

Ранее сообщалось, что, по данным «Тинькофф Кредит Брокера», более половины россиян отложили покупку бытовой техники и электроники в 2022 году, а еще треть приобрела только часть намеченных товаров.

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