С 1 мая в России изменится способ получения пенсий

В России с 1 мая скорректируется способ зачисления пенсий, пособий на детей, льгот инвалидам и малоимущим семьям. Life узнал все детали.

Новостной портал напоминает о том, что со следующего месяца доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными будет только Почта России.

Новые правила предусмотрели для самостоятельного получения пенсий и социальных пособий. По словам партнера юридической компании PG Partners Светланы Петриковой, получать их наличными можно будет только в отделениях Почты России.

«Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить», — добавила она.

Эксперты обращают внимание на то, что в России не будут задерживать выплаты в связи с нововведением.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что с мая через доставочные организации прекратят выплату мер социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. По ее словам, льготников, которые получают меры социальной поддержки через доставочное предприятие, в беззаявительном порядке переведут на обслуживание в организации федеральной почтовой связи.

Собеседники напоминают о том, что у получателей есть возможность изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму.

Кузнецова подчеркнула, что из-за майских праздников социальные выплаты, которые обычно выдаются в начале месяца, зачислят в конце апреля.

Изменения коснутся и перечисления выплат на детей.

«Май станет последним месяцем, когда по старым датам перечислят выплаты на детей. Речь идет о материнском капитале на детей до трех лет. С июня вводится единая дата выплат», — говорится в публикации.