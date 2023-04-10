Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

«Абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет», — сообщила глава ЦБ, подчеркнув, что данная валюта является еще одним из способов расчета.

Набиуллина указала на планы развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение в России. Это необходимо для того, чтобы граждане могли распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации, добавила глава регулятора.

Она назвала бесплатные переводы для физических лиц ключевым преимуществом, которое цифровой рубль даст россиянам. Также, по словам Набиуллиной, у владельца кошелька будет возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.