В России могут появиться новые карты для платежей за границей

Новые банковские карты для оплаты зарубежных товаров и услуг могут появиться в России. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока власти обсуждают возможность и механизмы оформления таких карт.

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«Я могу сказать, что переговорный процесс идет. Вполне возможно, что будут выпускаться какие-то обезличенные карты, формально не привязанные к НСПК (Национальная система платежных карт. — NEWS.ru), например. То есть внутри России операции по карте будут обрабатываться НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка», — сказал Аксаков.

Депутат отметил: такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках в другие страны.

Также в интервью NEWS.ru Аксаков посоветовал россиянам не переживать из-за роста курса доллара и хранить деньги только в рублях. По его мнению, сегодня высокие доходы можно получить от рублевых вкладов и облигаций федерального займа. Кроме того, по его словам, рубль — предсказуемая валюта из-за взвешенной политики правительства и Центробанка.