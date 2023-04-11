Рост курса биткоина был ожидаем, поскольку хешрейт сети растет. Это опережающий индикатор. Если стоимость майнинга дорожает, это означает, что кто-то решил вкладываться в майнинг биткоина. Речь идет о крупном американском майнере TeraWulf, который подключился к АЭС в штате Пенсильвания. Там стоимость электроэнергии составляет 2 цента за кВт ч. Это очень дешево для Америки, где средняя цена - 9 центов за 1 кВт ч... Они сейчас майнят биткоины и накапливают их. Они это делают, потому что грядет хавлинг (искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет - прим. ред). Под хавлинг будут поднимать цену.



Подключение TeraWulf к АЭС говорит о том, что "большие" люди инвестируют в майнинг и ставят на рост биткоина. Биткоин, который они добудут сейчас, после хавлинга будет за два битка. То есть сейчас нужно найманить битки, потому что после хавлинга это будет сделать сложнее.



Так что "криптозима" (период длительного снижения рынка криптовалют - прим. ред.) заканчивается, начинается рост биткоина. Его курс идет к новым вершинам. Как показывает практика, обычно он переписывает исторический максимум.



Таким образом, есть индикатор - сложность майнинга растет, кто-то накапливает биткоины. И есть повод - будущий хавлинг, под который этот процесс идет.



Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист