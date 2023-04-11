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1 час назад

«Идет к новым вершинам»: эксперт о росте курса биткоина

Семён Капранов
Дмитрий Голубовскийэксперт

Финансист Дмитрий Голубовский в разговоре с Рамблером назвал причины укрепления биткоина, а также дал прогноз по курсу этой криптовалюты. Эксперт допустил, что в мае он вырастет до $50 тысяч за монету.

Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку в $30,3 тыс. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на $2 тыс., что составляет 7%. По данным CoinGecko, на 9:05 мск, BTC торгуется на уровне в $29,9 тысяс, передавало РБК.

Рост курса биткоина был ожидаем, поскольку хешрейт сети растет. Это опережающий индикатор. Если стоимость майнинга дорожает, это означает, что кто-то решил вкладываться в майнинг биткоина. Речь идет о крупном американском майнере TeraWulf, который подключился к АЭС в штате Пенсильвания. Там стоимость электроэнергии составляет 2 цента за кВт ч. Это очень дешево для Америки, где средняя цена - 9 центов за 1 кВт ч... Они сейчас майнят биткоины и накапливают их. Они это делают, потому что грядет хавлинг (искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет - прим. ред). Под хавлинг будут поднимать цену.

Подключение TeraWulf к АЭС говорит о том, что "большие" люди инвестируют в майнинг и ставят на рост биткоина. Биткоин, который они добудут сейчас, после хавлинга будет за два битка. То есть сейчас нужно найманить битки, потому что после хавлинга это будет сделать сложнее.

Так что "криптозима" (период длительного снижения рынка криптовалют - прим. ред.) заканчивается, начинается рост биткоина. Его курс идет к новым вершинам. Как показывает практика, обычно он переписывает исторический максимум.

Таким образом, есть индикатор - сложность майнинга растет, кто-то накапливает биткоины. И есть повод - будущий хавлинг, под который этот процесс идет.
Дмитрий Голубовский
Дмитрий ГолубовскийАналитик компании «Золотой монетный дом», финансист

По словам специалиста, после периода консолидации "пробой" отметки в 29 тысяч долларов за монету "открывает дорогу на 35-40" тысяч долларов за монету.

"Сейчас рост в этом направлении продолжится - даже просто с точки зрения теханализа. Биткоин очень хорошо подчиняется теханализу, как и любой актив коммодитиз. На нем нет денежного потока, который может влиять на фундаментальную картину. Это просто электронный товар, в отличии, например, от золота, которое является физическим товаром. А как коммодитиз биткоин торгуется очень технично. Думаю, что с точки зрения теханализа рост до 40 тысяч долларов за монету - это совершенно нормально. Возможно, даже в этой волне роста курс будет выше", — сказал эксперт.

Биткоин - это "быстрый" актив, поэтому уже в мае его курс может вырасти до 50 тысяч долларов за монету, подчеркнул Голубовский.

"Сейчас люди вкладываются в майнинг и накапливают биткоины, считая, что его цена будет расти, что это целесообразно. Как правило, это сопровождается, в том числе, сделками на бирже. Еще один признак того, что биткоин будет расти, — это резкий рост открытого интереса в аукционах по биткоину", — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что блогер и дата-майнер Энди Байо нашел в операционной системе Apple для компьютеров macOS скрытый PDF-файл за авторством создателя биткоина Сатоши Накамото. Скрытый файл представляет собой документацию, посвященную биткоину. В ней описывается принцип блокчейна и суть биткоина как расчетной единицы.

Личный счет,Дмитрий Голубовский,Apple,
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