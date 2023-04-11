Финансист Дмитрий Голубовский в разговоре с Рамблером назвал причины укрепления биткоина, а также дал прогноз по курсу этой криптовалюты. Эксперт допустил, что в мае он вырастет до $50 тысяч за монету.
Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку в $30,3 тыс. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на $2 тыс., что составляет 7%. По данным CoinGecko, на 9:05 мск, BTC торгуется на уровне в $29,9 тысяс, передавало РБК.
По словам специалиста, после периода консолидации "пробой" отметки в 29 тысяч долларов за монету "открывает дорогу на 35-40" тысяч долларов за монету.
"Сейчас рост в этом направлении продолжится - даже просто с точки зрения теханализа. Биткоин очень хорошо подчиняется теханализу, как и любой актив коммодитиз. На нем нет денежного потока, который может влиять на фундаментальную картину. Это просто электронный товар, в отличии, например, от золота, которое является физическим товаром. А как коммодитиз биткоин торгуется очень технично. Думаю, что с точки зрения теханализа рост до 40 тысяч долларов за монету - это совершенно нормально. Возможно, даже в этой волне роста курс будет выше", — сказал эксперт.
Биткоин - это "быстрый" актив, поэтому уже в мае его курс может вырасти до 50 тысяч долларов за монету, подчеркнул Голубовский.
"Сейчас люди вкладываются в майнинг и накапливают биткоины, считая, что его цена будет расти, что это целесообразно. Как правило, это сопровождается, в том числе, сделками на бирже. Еще один признак того, что биткоин будет расти, — это резкий рост открытого интереса в аукционах по биткоину", — отметил аналитик.
Ранее сообщалось, что блогер и дата-майнер Энди Байо нашел в операционной системе Apple для компьютеров macOS скрытый PDF-файл за авторством создателя биткоина Сатоши Накамото. Скрытый файл представляет собой документацию, посвященную биткоину. В ней описывается принцип блокчейна и суть биткоина как расчетной единицы.