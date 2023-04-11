Плата за SMS-уведомления банков резко выросла

В России зафиксировано увеличение тарифов банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года в сравнении с началом 2022-го. Рост оценивается в 15–65%, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Отмечается, что «Райффайзенбанк» в апреле 2023 года повысил цены втрое. Так, данная кредитная организация установила антирекорд по увеличению платы за SMS на прошлой неделе — 199 рублей, указали в TelecomDaily.

В начале прошлого года ВТБ взимал за SMS с держателей «Мультикарты» 59 рублей в месяц, а с I квартала платить придется 79 рублей.

Отмечается, что на повышение стоимости SMS-рассылок идут все крупные банки, так как стоимость поднимают и операторы. «Тинькофф» — единственная кредитная организация, которая сохранила тарифы на услугу с 2018 года.

По словам экспертов, некоторые банки не имеют возможности заменить SMS на push, поскольку их приложения удалили из App Store.

Специалисты рекомендуют пользователям смартфонов Android скачивать приложения из отечественных магазинов для минимизации расходов и получения таких уведомлений. Владельцам iPhone советуют чаще проверять счета через уже установленные сервисы и интернет.