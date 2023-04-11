Кредитные каникулы для россиян продлили до конца года

Период, в течение которого россияне и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства могут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул, продлен до 31 декабря 2023 года. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Нормы оформили как поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении максимального размера микрозайма для юрлиц и ИП с 5 млн до 7 млн рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поправки внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее парламентарий обещал, что в течение года будет доработан базовый закон о кредитных каникулах, который будет действовать постоянно. Депутаты не успели доработать его из-за согласования с каникулами, которые предоставили участникам спецоперации и их семьям, объяснял Аксаков.

Изначальный закон был принят на фоне пандемии в 2020 году, по нему кредитные каникулы действовали до 31 марта 2022 года. Норму о введении каникул по потребительским кредитам планировали сделать постоянной, законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года, но депутаты не успели доработать инициативу. Также в парламенте планировали повысить максимальные размеры займов, по которым россияне вправе обращаться за предоставлением кредитных каникул.