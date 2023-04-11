Названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии были названы в подборке сервиса Superjob. Так, зарплаты врачей и программистов составили в Москве от 200 тысяч рублей.

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На должность с таким ежемесячным окладом в клинику пластической хирургии ищут главного врача. У кандидата должен быть опыт работы от шести лет и высшее образование по специальности. Кроме того, у него на руках должен быть сертификат о прохождении курса: «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

От 200 до 300 тысяч рублей в месяц в столице готовы платить разработчику PHP. От кандидатов требуют опыт работы от трех лет и предлагают гибридный или удаленный формат работы.

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС ищет начальника финансового отдела с зарплатой 210 тысяч рублей в месяц. От кандидата на должность требуется опыт работы от шести лет и высшее образование.

Врач-стоматолог с опытом работы от шести лет после окончания ординатуры может рассчитывать на зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Требуется также наличие действующих сертификатов по ортопедии, терапии и хирургии.

На такую же зарплату может претендовать разработчик Senior Java. От кандидата требуется опыт работы в этой сфере. Будущему работнику предлагается гибридный график работы в офисе и удаленно, обучение и ДМС.