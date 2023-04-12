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Финансист развеяла главный миф об обязательной сумме на карте

В отношении суммы денег, которая должна быть на банковской карте, не существует никаких жестких ограничений, информация об этом в интернете — выдумка. Один из главных мифов насчет обязательных накоплений в интервью агентству «Прайм» развеяла финансист Мери Валишвили.

Финансист развеяла главный миф об обязательной сумме на карте
© Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

По ее словам, сумма, которую нужно иметь на собственном счете, определяется ежедневными потребностями человека. Сюда могут входить завтраки, проезд на транспорте, оплата парковки и так далее. При этом крупную сумму можно держать на карте, если она не используется для мелких покупок. Для того, чтобы сформировать так называемую «подушку безопасности», Валишвили посоветовала открыть депозит или накопительный счет.

Как подчеркнула финансист, единственный случай, когда нужно держать на карте фиксированную сумму — это условие банка-эмитента карты на неснижаемый остаток. В этом случае в договоре банковского обслуживания может быть указана сумма, которая должна оставаться на счету, например, для бесплатного обслуживания карты, резюмировала Валишвили.

7 апреля стало известно о результатах опроса аналитического центра НАФИ, который показал, что почти половина россиян (49 процентов) сталкивались с необходимостью оплачивать комиссию при переводе средств на свой счет в другом банке. Большинство граждан (71 процент) заявили, что подобные операции должны быть бесплатными.

При этом опытом перевода денег между своими картами или счетами обладает 91 процент россиян. Для большинства из них (80 процентов) такие операции являются привычной практикой. Каждый десятый (11 процентов) россиянин делает это ежедневно.

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