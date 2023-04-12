Штрафы за неправильное использование газовых баллонов могут вырасти

Повысить штрафы за неправильное обращение с газовыми баллонами предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Об этом сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что штрафы можно увеличить в два и даже в три раза. Так, санкции для физических лиц могут составлять от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических — от 200 до 800 тысяч рублей. Также им может грозить приостановка деятельности до 90 дней, в случае если неправильное обращение привело к авариям, а также угрозе жизни жителей.

Сейчас ответственность за неправильное обращение с опасными емкостями не предусмотрена. В этом случае допустимы лишь штрафы до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч для юрлиц. В Минэнерго заявили о возможности рассмотреть дополнительные меры, включая создание системы цифрового учета баллонов и программу изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения.