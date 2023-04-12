$82.18+2.6889.73+2.63
44 минуты назад

Торговая палата предлагает увеличить штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами

Елена Прошина

Повысить штрафы за неправильное обращение с газовыми баллонами предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Об этом сообщают «Известия».

Штрафы за неправильное использование газовых баллонов могут вырасти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что штрафы можно увеличить в два и даже в три раза. Так, санкции для физических лиц могут составлять от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических — от 200 до 800 тысяч рублей. Также им может грозить приостановка деятельности до 90 дней, в случае если неправильное обращение привело к авариям, а также угрозе жизни жителей.

Сейчас ответственность за неправильное обращение с опасными емкостями не предусмотрена. В этом случае допустимы лишь штрафы до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч для юрлиц. В Минэнерго заявили о возможности рассмотреть дополнительные меры, включая создание системы цифрового учета баллонов и программу изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения.

Представители Минэнерго также отметили, что отслеживать состояние емкостей также поможет введение единой учетной системы. Это поможет следить за баллоном с момента его выпуска до утилизации и таким образом рассчитывать сроки его техобслуживания.

Личный счет,Сергей Катырин,Торгово-промышленная палата,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий