Дает ли звание "Ветеран труда" право на прибавку к пенсии

Меры социальной поддержки ветеранов труда, в том числе их объем, порядок и условия предоставления, определяются регионами самостоятельно.

Как правило, ветеранам труда в дополнение к пенсии выплачивается ежемесячная денежная выплата, а также предоставляются льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услуг связи, проезду на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению, пояснили "Российской газете" в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются нормативными актами регионов.

Документы для присвоения звания "Ветеран труда" подаются в органы соцзащиты. Решение принимается губернаторами или органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Звание ветерана труда присваивается лицам, награжденным орденами или медалями СССР или России, удостоенным почетных званий СССР или России, либо награжденным почетными грамотами Президента России или удостоенным благодарностью Президента России, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, и имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Что касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) к пенсии, то с 1 февраля ее размер проиндексирован на 11,9 процента. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2022 год.