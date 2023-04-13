В России спрогнозировали рост цен на мебель

«Повышение цен на 10–15% возможно уже во второй половине второго квартала 2023 года <....> Такие популярные страны для параллельного импорта, как Турция и Казахстан, стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. К ним, например, относятся запчасти для станков. Как следствие — либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость», — заявил Шихов.