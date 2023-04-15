Исследование: самые высокие чеки одной покупки у россиян были зимой

Самые высокие средние чеки одной покупки у россиян наблюдались зимой, более 2 тыс. рублей. Самые низкие чеки - осенью, когда стоимость покупки в среднем составляет около 1,8 тыс. рублей. Такие выводы содержатся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Средние суммы одной покупки по картам банка "Русский стандарт" выше всего зимой - 2 104 рубля, тогда как весной они находились на уровне 2 030 рублей, летом - 1 946 рублей, а осенью - 1 858 рублей соответственно", - отмечается в исследовании.

Аналитики банка также изучили количество товаров в чеках россиян, оплаченных банковской картой. Так, самое большое количество покупок за один визит в магазин наблюдается летом. Например, с июня по август 2022 года в одном чеке в среднем находилось восемь позиций, указали в "Русском стандарте".

Осень оказалась на втором месте по числу товаров за одну покупку. "И это легко объяснить, поскольку старт школьного сезона оказывает влияние на рост спроса во многих сегментах. Так, с сентября по ноябрь 2022 года в одном кассовом чеке россиян было в среднем 7,9 товаров", - отметили авторы исследования.

На третьем месте - весенний период. В сезон с марта по май 2022 года среднее количество товаров в одном кассовом чеке находилось на уровне 7,8 позиций.

Замыкает рейтинг зима. В сезоне с декабря 2022 по февраль 2023 года за одну покупку россияне в среднем приобретали 7,7 товаров.