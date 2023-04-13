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Раскрыты самые востребованные направления для отдыха у богатых россиян

Эксперты туротрасли раскрыли самые востребованные страны для отдыха у богатых российских туристов. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Раскрыты самые востребованные направления для отдыха у богатых россиян
© globallookpress.com

По информации аналитиков отдела Coral Elite компании Coral Travel, состоятельные россияне стабильны в своих туристических предпочтениях, а сокращение доступных зарубежных направлений не привело к переориентации спроса. Так, чаще всего они выбирают для отпуска Турцию. На второй строчке по востребованности у отечественных богачей — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьей — Мальдивы. Замыкают пятерку лидеров Таиланд и Египет.

Что касается стоимости люксового отдыха по данным направлениям, средний чек на турпакеты в Турцию достигает 14,6 тысячи евро (1,3 миллиона рублей). За премиальный тур в ОАЭ путешественники платят в среднем 12,4 тысячи долларов (примерно миллион рублей), а за отпуск на Мальдивах — 14 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что россияне побили исторический рекорд посещаемости Мальдивских островов, обогнав иностранцев — с начала 2023 года страну посетили свыше 65 тысяч отечественных туристов. Объемы турпотока из России на острова за первые три месяца 2023 года выросли на 26,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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