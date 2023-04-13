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32 минуты назад

Россиянам порекомендовали перевести деньги из швейцарских банков

Илья Родин

Россиянам со счетами в банках Швейцарии следует рассмотреть вариант перевода средств в другие кредитные организации, полагает юрист НСП Глеб Бойко. Об этом пишет РИА «Новости».

Россиянам порекомендовали перевести деньги из швейцарских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в четверг в СМИ появились публикации о возможном закрытии швейцарскими банками счетов тех россиян, которые платят налоги в России.

Юрист пояснил, что владельцам счетов необходимо обратиться в финансовые организации и уточнить у банков условия, при которых они могут заблокировать счета.

Западные банки, пояснил эксперт, склонны к перестраховке в большинстве случаев. Поэтому россиянам нужно, наряду с другими вариантами, рассмотреть возможность перевода средств в другие организации.

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По словам Бойко, швейцарские банки вынуждены в силу ряда обстоятельств считаться с требованиями и законами США. На фоне этого они могут оказаться в ситуации, когда им придется заблокировать счета граждан России с тем, чтобы не попасть под санкции со стороны Соединенных Штатов.

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