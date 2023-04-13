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18 минут назад

Названы альтернативные Турции страны для россиян

Елена Прошина

Традиционные направления зимнего отдыха — ОАЭ, Таиланд и Мальдивы — этим летом станут для бюджетных российских путешественников альтернативой Турции. Об этом заявил гендиректор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов. Его слова приводит «Прайм».

Названы альтернативные Турции страны для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

Кобищанов отметил, что в летний период по направлениям зимнего отдыха летят именно бюджетные туристы, поскольку стоимость отелей в теплый сезон значительно дешевле.

«Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду. Поэтому для туристов, которые привыкли к турам, которые раньше стоили 200 тысяч, а сейчас — 300, а то и 400 тысяч, и они не могут себе этого позволить, появляется альтернатива там, где ее не было», — сказал он.

Кроме того в качестве альтернативы бюджетные туристы из России могут выбрать летом европейские курорты с пересадкой в Кувейте, Турции или ОАЭ, ведь цена на отели на том же Кипре не менялась с 2019 года. Также они могут обратить внимание на Узбекистан, Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан и Киргизию.

По словам Кобищанова, данные направления россияне обычно выбирают для коротких поездок и отдыха на выходных.

Ранее он сообщал, что цены на отдых в Турции в 2023 году выросли. В связи с этим в этом году страна может не досчитаться двух миллионов россиян, считает Кобищанов.

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