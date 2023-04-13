Названы альтернативные Турции страны для россиян

«Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду. Поэтому для туристов, которые привыкли к турам, которые раньше стоили 200 тысяч, а сейчас — 300, а то и 400 тысяч, и они не могут себе этого позволить, появляется альтернатива там, где ее не было», — сказал он.