Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Четверть россиян тратит основную часть доходов на еду. При этом нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году испытывали 17% жителей России.

«Нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году испытывали 17% жителей России, следует из данных Центра исследований гражданского общества Высшей школы экономики. 25% опрошенных отметили, что тратят на продукты две трети и более от доходов семьи. При этом авторы исследования указывают, что в сравнении с прошлыми годами эти цифры уменьшились, благосостояние граждан растет, пусть и не слишком динамично», — сообщают «Известия».

Положительная тенденция объясняется значительной социальной поддержкой этих слоев населения со стороны государства, отмечают эксперты. Они делают выводы, что индексация детских пособий, введение других мер поддержки семей с низким уровнем достатка позволило им «приподняться над линией бедности».

При этом, по данным этого же соцопроса, каждый шестой житель России (17%) в 2022 году испытывал нехватку средств на покупку продуктов питания или одежды и обуви. В частности, 4% сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть возможность покупать продукты, но не одежду или обувь.