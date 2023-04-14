Названы риски при оформлении кредитных каникул

Россиянам стоит обдуманно подходить к оформлению кредитных каникул из-за наличия риска столкнуться с непредвиденными расходами. Об этом заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, существует разница между кредитными каникулами «по закону» и индивидуальными программами банков по предоставлению льготного периода кредитования. Зачастую заемщики не указывают вид льготного периода в заявлении на кредитные каникулы, отметила собеседница. Так, вместо кредитных каникул, гарантированных законом, они получают «каникулы» на условиях банка, пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что невнимательность и поспешность «обернется разочарованием после окончания каникул».

По словам Дайнеко, после каникул «по закону» накопленный долг переносится на конец кредитования. Это увеличивает срок кредита, но ежемесячный платеж остается прежним. Под эти правила не подпадают кредитные карты, отметила она.

Кроме того, не исключено, что задолженность по потребительскому кредитованию будет копиться из расчета договорных процентов, а не 2/3 от среднерыночных, подчеркнула собеседница.