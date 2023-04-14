В Минэкономразвития спрогнозировали рост доходов населения

Рост доходов населения России в реальном выражении в 2023 году превысит пять процентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, росту будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. Также на него повлияют адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот. При этом в сентябре 2022-го ведомство прогнозировало рост реальных зарплат в 2023 году на 2,6 процента.

На совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина также улучшили ожидания по инфляции. В сентябре 2022-го ведомство ожидало ее на уровне 5,5 процента, но теперь аналитики скорректировали показатель до 5,3 процента. На их прогноз повлияло отсутствие индексации тарифов, а также позитивные оценки от Минсельхоза на год благодаря хорошему урожаю.

В начале апреля президент России Владимир Путин во время поездки на завод «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.