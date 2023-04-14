СМИ: ФНС начала рассылать письма владельцам криптовалют

«Сейчас ФНС не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога на форме 3-НДФЛ всё же остаётся обязательной», — сообщил сервису анонимный источник в налоговой службе.