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10 минут назад

СМИ: ФНС начала рассылать письма владельцам криптовалют

Говорит Москва

Налоговая служба запрашивает информацию у физических лиц о владении цифровыми активами и транзакциях.

СМИ: ФНС начала рассылать письма владельцам криптовалют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили изданию РБК-Крипто в сервисе контроля криптоактивов BitOK, всю документацию налоговики просят предъявить в срочном порядке. Помимо этого, эксперты указали, что представили ФНС звонят и просят предоставить данные о совершённых операциях.

«Сейчас ФНС не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога на форме 3-НДФЛ всё же остаётся обязательной», — сообщил сервису анонимный источник в налоговой службе.

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