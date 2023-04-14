СМИ: ФНС начала рассылать письма владельцам криптовалют

Налоговая служба запрашивает информацию у физических лиц о владении цифровыми активами и транзакциях.
Как сообщили изданию РБК-Крипто в сервисе контроля криптоактивов BitOK, всю документацию налоговики просят предъявить в срочном порядке. Помимо этого, эксперты указали, что представили ФНС звонят и просят предоставить данные о совершённых операциях.
«Сейчас ФНС не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога на форме 3-НДФЛ всё же остаётся обязательной», — сообщил сервису анонимный источник в налоговой службе.