В рекламе обяжут указывать полную стоимость кредита

Сейчас дорабатывается законопроект, которые предлагается усовершенствовать механизм полной стоимостью кредита (ПСК). Об этом заявил зампред Совета Федерации Николай Журавлев в ходе заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, сообщили в пресс-службе палаты регионов.

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Законопроект, направленный на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (ПСК), внесли в Госдуму в декабре 2021 года. В июне прошлого года он был принят в первом чтении.

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«Мы дорабатываем законопроект по совершенствованию механизма расчета полной стоимости кредита (ПСК), который в том числе предусматривает, что реклама не должна содержать указание на стоимость кредита в процентах годовых, кроме информации о ПСК или диапазоне ПСК, что ограничит возможности злоупотребления для дезинформирования потребителей», — отметил Журавлев.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю 12 апреля, попросила депутатов ускорить принятие законопроекта о предельной стоимости кредита для защиты интересов россиян. глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что до 1 мая документ будет принят во втором и третьем чтении, сообщала «Парламентская газета».

Кроме того, в ходе заседания экспертного совета обсуждалась доработка законодательства по защите прав и законных интересов граждан при возврате просроченной задолженности. По словам Журавлева, у экспертного сообщество было много предложений по доработке соответствующего законопроекта, многие из них уже учтены.

«Это уточнения по взаимодействию с роботом-коллектором и телефонным переговорам, дополнение способов уведомления граждан и корректировка сроков, ограничение взаимодействия с должником. Работа будет продолжена для поиска оптимального баланса интересов и обеспечения защиты прав граждан от действий недобросовестных взыскателей», — подчеркнул парламентарий.