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1 час назад

Кредитные каникулы для граждан и МСП продлили до конца 2023 года

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2023 года кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Кредитные каникулы для граждан и МСП продлили до конца 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции получили возможность обратиться в банк за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставлялись на период до шести месяцев. Позже эта мера была продлена до 31 марта 2023 года в условиях санкций: льготный период смогли получить граждане, ИП и субъекты МСП, которые работают в наиболее пострадавших от санкций отраслях.

Принятый закон продлевает до 31 декабря 2023 года период, в течение которого заемщик (физическое лицо, ИП, субъект МСП), заключивший кредитный договор, в том числе ипотечный, вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора и попросить о льготном периоде. Нормы закона распространяются на кредитные договоры, которые были заключены до 1 марта 2022 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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