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41 минуту назад

Депутат предложил особый налог для букмекеров

Илья Родин

В России следует ввести особый налог для букмекерских компаний. Об этом заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он добавил, что полученные средства можно потратить как на лечение, так и на профилактику игровой зависимости, пишет РИА «Новости».

Депутат предложил особый налог для букмекеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метелев пояснил, что тема лудомании (зависимости от азартных игр) практически не поднимается в России. По его мнению, это происходит потому, что проблему в стране недооценивают .

Парламентарий отметил, что знает массу историй о том, как люди закладывали квартиры в кредитных организациях и даже продавали их.

Онлайн-игры и деятельность букмекерских контор пока не запрещены в России. Вместе с тем, задуматься об ограничениях следует, подчеркнул Метелев.

В частности, в России можно ввести дополнительный налог на букмекеров, средства от которого пойдут на лечение игроманов.

По его оценке, таким образом руководители контор смогут проявить ответственное отношение к своим клиентам, ставших лудоманами.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2022 году в России значительно сократилось число букмекерских контор.

Личный счет,Артем Метелев,
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