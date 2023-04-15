Депутат предложил особый налог для букмекеров

В России следует ввести особый налог для букмекерских компаний. Об этом заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он добавил, что полученные средства можно потратить как на лечение, так и на профилактику игровой зависимости, пишет РИА «Новости».
Метелев пояснил, что тема лудомании (зависимости от азартных игр) практически не поднимается в России. По его мнению, это происходит потому, что проблему в стране недооценивают .
Парламентарий отметил, что знает массу историй о том, как люди закладывали квартиры в кредитных организациях и даже продавали их.
Онлайн-игры и деятельность букмекерских контор пока не запрещены в России. Вместе с тем, задуматься об ограничениях следует, подчеркнул Метелев.
В частности, в России можно ввести дополнительный налог на букмекеров, средства от которого пойдут на лечение игроманов.
По его оценке, таким образом руководители контор смогут проявить ответственное отношение к своим клиентам, ставших лудоманами.
Ранее сообщалось, что во второй половине 2022 году в России значительно сократилось число букмекерских контор.