Каждая третья вакансия приходится на реальный сектор экономики

Промышленно-производственный сектор и сельскохозяйственные предприятия обеспечивают свыше трети предложения на рынке труда, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

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"Всего база цифровой платформы "Работа России" насчитывает 1,6 миллиона предложений о работе для соискателей, каждая третье из которых в сферах промышленности, производства и сельского хозяйства", - отметил министр.

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Самые востребованные у работодателей специалисты - это квалифицированные рабочие: механики (около 87 тыс. вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (более 46 тыс. вакансий), слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (около 41 тыс. вакансий).

При этом более 90 тысяч представленных промпредприятиями предложений вакансий с предоставлением жилья или поддержкой при переезде.

Вакансии в сферах промышленности, производства и сельского хозяйства, представленные работодателями на Всероссийские ярмарке трудоустройства, стали лидерами по числу высокооплачиваемых предложений. "Заработная плата, безусловно, ключевой аргумент при выборе работы. Промышленные предприятия активно конкурируют за лучших сотрудников. IT-отрасль также предлагает высокие зарплаты соискателям, но емкость этого сегмента экономики - несколько иная, поэтому количественный лидер, конечно, промышленность", - отметил Котяков.

Квалифицированный персонал в России становится дороже, такой вывод делают эксперты Работа.ру и СберПодбор в отчете по рынку труда за первый квартал 2023 года. По итогам первого квартала 2023 года почти каждая третья компания (31%) повысила зарплату своим сотрудникам.

Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь кадры, дефицит которых только усиливается. В марте 2023 года среднее число открытых вакансий выросло на 28,4% по сравнению с январем 2023. В то же время общее количество активных резюме к концу марта 2023 снизилось на 5%, говорится в отчете. "Соискатели сейчас неактивно меняют работу, предпочитая стабильность", - констатирует Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор сервиса СберПодбор.

Далеко не все ищущие работу кадры подходят для замещения вакантных рабочих мест. На рынке труда сформировалась диспропорция: промышленность нуждается в рабочих, и количество вакансий в этой сфере увеличивается, а соискатели размещают резюме офисных служащих. На конец первого квартала 2023 года среди соискателей чаще всего встречались представители сферы офисных служб и бизнес-услуг - 23% от общего числа активных резюме с указанной отраслью, 10% составляли соискатели в сфере маркетинга и рекламы, по 9% - в торговле, финансах и страховании, культуре, образовании и госслужбе.