Минтруд объяснил уменьшение числа выданных сертификатов на маткапитал

Изменение в порядке оформления материнского капитала может быть причиной уменьшения выданных в 2022 году сертификатов на эту выплату. Так прокомментировали в Минтруде информацию о том, что в 2022 году российские семьи с детьми получили на 140 тысяч сертификатов, меньше, чем в 2021-м. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета Пенсионного фонда на 2022 год.