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В Минтруде объяснили уменьшение числа выданных сертификатов на маткапитал в 2022 году

Изменение в порядке оформления материнского капитала может быть причиной уменьшения выданных в 2022 году сертификатов на эту выплату. Так прокомментировали в Минтруде информацию о том, что в 2022 году российские семьи с детьми получили на 140 тысяч сертификатов, меньше, чем в 2021-м. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета Пенсионного фонда на 2022 год.

Минтруд объяснил уменьшение числа выданных сертификатов на маткапитал
© ТАСС

В пресс-службе министерства пояснили, что из-за перехода к проактивному механизму в 2020 и 2021 годах количество оформленных сертификатов временно выросло, ведь семьи их получали автоматически при рождении ребенка.

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А число отложенных обращений постепенно снижается. В ведомстве считают, что на снижение общего числа оформленных сертификатов на маткапитал, повлияло и уменьшение числа отложенных обращений.

«С 2022 года сертификаты на маткапитал оформляют в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка. А раньше, когда для оформления господдержки нужно было подать заявление, родители могли обращаться за маткапиталом по необходимости в течение нескольких лет, то есть в отложенном порядке», — указали представители Минтруда.

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