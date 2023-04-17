Почему россияне стали меньше обращаться за материнским капиталом

В 2022 году семей, которые получили сертификат на материнский капитал, стало меньше на 13,4 процента по сравнению с 2021-м: в прошлом году Пенсионный фонд выдал 911 тысяч сертификатов, это на 142 тысячи меньше, чем в позапрошлом. Поэтому на 4,3 процента по сравнению с 2021 годом сократились и расходы на эту выплату. Предполагаемой причиной стало уменьшение на 7,8 процента числа случаев использования этих денег на улучшение жилищных условий, ведь это самое дорогостоящее направление. А вот заявлений об использовании маткапитала на получение образования ребенком в прошлом году стало значительно больше, почти на 43 процента. Об этом говорится в записке Счетной палаты, где анализируется исполнение бюджета Пенсионного фонда за 2022 год.

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Число сертификатов не равно числу младенцев

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В 2022 году российским семьям с детьми выдали 911 тысяч сертификатов на маткапитал. По сравнению с 2021 годом число получателей этой выплаты стало меньше на 142 тысячи, или на 13,4 процента. Также в документе говорится, что в 2022 году на такую поддержку семейных россиян израсходовали почти 382 миллиона рублей, что составляет лишь 86,1 процента от прогнозируемых трат.

Специалисты отмечают, что такое положение дел может быть связано с падением рождаемости в 2022 году. Это подтверждает и официальная статистика: по данным доклада Росстата «Социально-экономическое положение России», который ведомство опубликовало 1 марта, в 2021 году родилось 1,4 миллиона детей, или 9,6 ребенка на тысячу населения, а в 2022-м — 1,3 миллиона, или 9 детей на тысячу.

Причиной может быть и изменение порядка оформления материнского капитала, считают в Минтруде. Как сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе министерства, эту выплату предоставляют с 2007 года на вторых или последующих детей, а с 2020-го — и на первенцев. При этом с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляют в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка. А раньше, когда для получения маткапитала нужно было подать заявление, родители могли обращаться за ним в течение нескольких лет, то есть в отложенном порядке.

«Сейчас сертификаты оформляются проактивно при регистрации ребенка в органах ЗАГС. Поэтому количество выданных сертификатов и число родившихся детей — это не одно и то же», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там уточнили, что из-за перехода к проактивному механизму в 2020 и 2021 годах количество оформленных сертификатов временно выросло, ведь семьи их получали автоматически при рождении ребенка. А отложенные обращения поступают до сих пор, однако постепенно их количество снижается, отметили в Минтруде. Там уверены, что на снижение общего числа оформленных сертификатов на маткапитал, повлияло и уменьшение числа отложенных обращений.

Самое рентабельное вложение

Предпочтения в использовании маткапитала тоже несколько изменились. Так, в 2022 году на улучшение жилищных условий решили потратить сертификат на 71 тысячу семей — или на 7,8 процента — меньше, чем в предыдущем. А вот количество заявлений о расходовании маткапитала на образование ребенка, напротив, резко выросло — почти на 116 тысяч, или на 42,8 процента. «Ситуация на рынке жилья сейчас стабилизировалась по сравнению с пандемийным 2020-м и последующими годами, тем не менее размер материнского капитала не позволяет решить вопрос в полном объеме и в один момент. В то время как вложение в образование своих детей — самое рентабельное», — поделился мнением глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.