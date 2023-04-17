Цены на внутренние авиаперевозки в России в 2023 году могут повыситься на 15—30% в условиях отсутствия субсидий авиакомпаниям. Об этом заявил замглавы Минтранса России Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года, передает РИА Новости.
«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей», - подчеркнул Чалик.
Кроме того, по его словам, не исключено сокращение числа рейсов.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Центробанк дал рекомендацию российским авиаперевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета.
Регулятор указал на наличие рисков заключения договора без его предварительного изучения из-за предустановленного согласия пассажиров.