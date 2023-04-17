Российским льготникам предложили выдавать деньги вместо земель

Льготным категориям граждан в России предложили выдавать денежные компенсации вместо земельных участков. С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, пишет ТАСС.

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По словам парламентария, с дальнейшим пользованием этой землей у россиян часто возникают проблемы, так как законодательство в этой сфере в регионах работает по-разному. Например, у многодетной семьи может не хватить денег, чтобы освоить этот участок — поставить там забор, провести электричество, воду и построить дом. В таких случаях, как считает Двойных, полезнее выдать льготникам эквивалентную стоимости земли сумму — около 250-300 тысяч рублей.

«Такая модель федерального законодательства влечет необходимость детальной проработки на уровне регионов. Это не только требует принятия специальных законов в субъектах РФ, но и наличия квалифицированных кадров, в том числе и на муниципальном уровне», — добавил парламентарий.