$81.63+0.1289.66-0.50

В России подорожал «шашлычный набор»

1

В России подорожал «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Об этом пишут «Известия».

В России подорожал «шашлычный набор»
© РИА Новости

По данным издания, общая реализация комплекта этих товаров выросла на 19 процентов год к году. В компании «Платформа ОФД» отметили, что скачок продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны.

Однако средний чек на «шашлычный набор» с прошлого года вырос на 8 процентов и составил почти 2,2 тысячи рублей, подчеркнули в «Платформе ОФД». В частности, мангалы в среднем за год подорожали на 34 процента — до 838 рублей. Несмотря на это, объем продаж в натуральном выражении на 6 процентов выше, чем в 2022-м.

Стоимость шампуров снизинась на 4 процента и составила 352 рубля, а продажи выросли на 14 процентов.

Ранее педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп назвала способы сделать шашлык более полезным.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий