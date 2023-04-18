В России подорожал «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, общая реализация комплекта этих товаров выросла на 19 процентов год к году. В компании «Платформа ОФД» отметили, что скачок продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны.

Однако средний чек на «шашлычный набор» с прошлого года вырос на 8 процентов и составил почти 2,2 тысячи рублей, подчеркнули в «Платформе ОФД». В частности, мангалы в среднем за год подорожали на 34 процента — до 838 рублей. Несмотря на это, объем продаж в натуральном выражении на 6 процентов выше, чем в 2022-м.

Стоимость шампуров снизинась на 4 процента и составила 352 рубля, а продажи выросли на 14 процентов.