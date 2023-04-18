$81.63+0.1289.66-0.50

Порядок начисления льгот изменится с 1 мая: что важно знать

3

Нововведения для льготников, касающиеся порядка получения выплат и их сумм, появятся с 1 мая. Информационный портал Life разбирался, что ждет получателей пенсий, пособий и компенсаций.

Порядок начисления льгот изменится с 1 мая: что важно знать
© РИА Новости

Отмечается, что до начала следующего месяца гражданам следует проинформировать свое отделение ФНС о праве не оплачивать налог на имущество. Это касается россиян, которым полагается данная льгота, но сведения о ней не поступили в инспекцию.

Автор поясняет, что в настоящее время в России действует проактивный или беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Однако от некоторых льготников подача заявления все-таки требуется.

Российским льготникам предложили выдавать деньги вместо земель

«Касается это, например, пенсионеров, чьи пенсии в 2022 году назначены силовой структурой, а также тех, кому назначена пенсия по потере кормильца, индивидуальные предприниматели, впервые применившие специальный налоговый режим в прошлом году», - напоминает портал.

Кроме того, отмечается, что некоторые категории льготников могут претендовать на повышение выплат. В частности, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае 2023 года, повысят фиксированную выплату на 100%, или на 7567,33 рубля. На аналогичную сумму могут рассчитывать и инвалиды, которым в мае установят I группа инвалидности.

Также россиянам напоминают о возможности получить выплату ко Дню Победы в 10 тыс. рублей. Она выплачивается, в частности, всем участникам войны в составе действующей армии и другим.

Также в России предусмотрели дополнительные выплаты на региональном уровне.

Среди других важных изменений – получение всех социальных выплат, которые выплачивались наличными, только через отделения «Почты России». Кроме того, только она будет и дальше доставлять деньги на дом.

По словам экспертов, порядок получения социальных выплат приобретает более прозрачный и универсальный характер. Так,

Теперь выплаты по всей стране будут проходить в едином режиме.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий