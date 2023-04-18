Порядок начисления льгот изменится с 1 мая: что важно знать

Нововведения для льготников, касающиеся порядка получения выплат и их сумм, появятся с 1 мая. Информационный портал Life разбирался, что ждет получателей пенсий, пособий и компенсаций.

Отмечается, что до начала следующего месяца гражданам следует проинформировать свое отделение ФНС о праве не оплачивать налог на имущество. Это касается россиян, которым полагается данная льгота, но сведения о ней не поступили в инспекцию.

Автор поясняет, что в настоящее время в России действует проактивный или беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Однако от некоторых льготников подача заявления все-таки требуется.

«Касается это, например, пенсионеров, чьи пенсии в 2022 году назначены силовой структурой, а также тех, кому назначена пенсия по потере кормильца, индивидуальные предприниматели, впервые применившие специальный налоговый режим в прошлом году», - напоминает портал.

Кроме того, отмечается, что некоторые категории льготников могут претендовать на повышение выплат. В частности, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае 2023 года, повысят фиксированную выплату на 100%, или на 7567,33 рубля. На аналогичную сумму могут рассчитывать и инвалиды, которым в мае установят I группа инвалидности.

Также россиянам напоминают о возможности получить выплату ко Дню Победы в 10 тыс. рублей. Она выплачивается, в частности, всем участникам войны в составе действующей армии и другим.

Также в России предусмотрели дополнительные выплаты на региональном уровне.

Среди других важных изменений – получение всех социальных выплат, которые выплачивались наличными, только через отделения «Почты России». Кроме того, только она будет и дальше доставлять деньги на дом.

По словам экспертов, порядок получения социальных выплат приобретает более прозрачный и универсальный характер. Так,