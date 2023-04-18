СМИ: Binance отменила лимит на размер счета для россиян
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance отменила ограничения и лимиты для россиян на размер счета в 10 тысяч евро. Об этом сообщил портал Freedmanclub со ссылкой на техподдержку биржи.
Отмечается, что официального подтверждения пока не поступало. Издание указало, что формально биржа все еще придерживается санкций против российских пользователей.
Ранее, в апреле прошлого года, Binance ввела ограничения для пользователей из России с активами, превышающими 10 тысяч евро. Binance признала, что объявленные меры «потенциально ограничивают обычных граждан России», однако подчеркнула, что обязана ограничить услуги в соответствии с антироссийскими санкциями, сообщает «Радиоточка НСН».