СМИ: Binance отменила лимит на размер счета для россиян

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance отменила ограничения и лимиты для россиян на размер счета в 10 тысяч евро. Об этом сообщил портал Freedmanclub со ссылкой на техподдержку биржи.

Отмечается, что официального подтверждения пока не поступало. Издание указало, что формально биржа все еще придерживается санкций против российских пользователей.