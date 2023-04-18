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Binance отменила часть ограничений для россиян

Криптобиржа Binance приняла решение отменить лимит в €10 тыс. для учетных записей российских граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на техподдержку блокчейн-системы.

СМИ: Binance отменила лимит на размер счета для россиян
© ТАСС

Примечательно, что пока криптобиржа не делала официального заявления на этот счет.

Компания прибегла к введению ограничений в прошлом году в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. Российские пользователи не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета, так как их учетные записи были переведены в режим «только для вывода средств».

Вместе с тем ограничения для россиян в отношении p2p-операций в долларах США и евро все еще действуют. У граждан РФ, а также любых физлиц, проживающих на территории страны, независимо от их гражданства, нет возможности приобретать и продавать доллары и евро в p2p-сервисе от Binance.

Ранее сообщалось, что Binance решила не продолжать сделку по покупке другой криптовалютной биржи FTX.

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