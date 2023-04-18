Россиян предупредили о подорожании «шашлычного набора»

В России постепенно растут цены на так называемый «шашлычный набор», в который входят мангал, мясо, шампуры, древесный уголь и средство для розжига. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Эксперты «Платформы ОФД» пояснили, что в настоящее время цены в среднем выросли на 3,5%. На фоне низкой инфляции цены на мясо и аксессуары поднялись на 8% и предположительно продолжат расти вплоть до майских праздников.
Специалисты заметили, что рост цен на мангалы вполне оправдан тем, что их качество значительно улучшилось: они стали выше, прочнее, и вместе с тем, изящнее.
Повышение цен на мясо, в свою очередь, объясняется законами рынка. Он активно реагирует на резкое повышение спроса, уточнили эксперты.
По данным аналитиков, россияне, несмотря на рост цен, продолжают активно готовиться к майским праздникам. Вместе с тем, многие любители шашлыков изменили свои предпочтения. Они стали приобретать курятину, а также баклажаны и кабачки.