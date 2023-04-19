Русскоязычные блогеры увеличили свои доходы

Сервис для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff зафиксировал увеличение доходов большинства российских блогеров по итогам первого квартала текущего года, передает РБК.

В январе—марте блогеры-физлица получали за месяц в среднем по 15,8 тыс. руб. Специалисты указали на рост ежемесячного дохода таких блогеров в сравнении с первым кварталом 2022 года более чем на 27% (с 12,4 тыс. руб.) и более чем на 30% в сравнении с предыдущим (12,1 тыс. руб.).

Блогеры, зарегистрированные как самозанятые (таких около 4%), увеличили свои доходы на 35% в сравнении с 2022 годом и более чем в два раза в сравнении с 2021 годом.

В первом квартале 2023 года самозанятым блогерам перечисляли в среднем по 57,1 тыс. руб. В марте их средний доход показал максимальный уровень в 64,6 тыс. руб.

По словам специалистам сервиса, увеличение доходов у блогеров обусловлено перераспределением российскими компаниями бюджетов после ухода западных сервисов. Так, теперь средства используют на продвижение у инфлюенсеров, хотя раньше их тратили на контекстную и таргетированную рекламу.

По словам представителя Solar Staff Александра Норовяктина, в середине 2022 года наблюдалось значительное сокращение доходов у блогеров. Оно оценивалось в 30–40% год к году по каждому налоговому статусу, пояснил он. В тот период компании прибегли к заморозке маркетинговых бюджетов.