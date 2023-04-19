В России увеличат социальный налоговый вычет

Документ внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Они предложили изменения в Налоговый кодекс, которые вдвое увеличивают сумму, с которой люди смогут получить налоговый вычет в 13 процентов по расходам на обучение ребенка, — с 50 до 110 тысяч рублей. Со 120 до 150 тысяч рублей увеличат сумму, с которой получают налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.