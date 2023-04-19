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В России увеличат социальный налоговый вычет

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Социальные налоговые вычеты по расходам россиян на лечение и образование увеличат. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 19 апреля.

В России увеличат социальный налоговый вычет
© РИА Новости

Документ внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Они предложили изменения в Налоговый кодекс, которые вдвое увеличивают сумму, с которой люди смогут получить налоговый вычет в 13 процентов по расходам на обучение ребенка, — с 50 до 110 тысяч рублей. Со 120 до 150 тысяч рублей увеличат сумму, с которой получают налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, основная цель закона — поддержать граждан, в первую очередь семьи с детьми.

«Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны, — сказал Володин. — Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование».

Также закон вносит в Налоговый кодекс поправки о снижении налогов для покупки отечественного оборудования. По словам Вячеслава Володина, эти нормы направлены на развитие и создание технологического суверенитета России.

«После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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