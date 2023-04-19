Кипр начал замораживать счета подсанкционных россиян

Банки Кипра начали замораживать счета физических и юридических лиц из России, включенных в санкционные списки. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Константинос Летимпиотис, передает «Прайм».

По его словам, с целью контроля за соблюдением санкций в стране создали соответствующую Национальную группу с технической поддержкой со стороны аналогичной службы Великобритании.

«Управляющий Центрального банка Кипра сообщил, что банковские учреждения приступили к замораживанию банковских счетов физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки», — сказал Летимпиотис.

Он отметил, что в Европейском центральном банке положительно оценили шаги и успехи страны в последние годы, в том числе закрытие 43 тысяч компаний-пустышек и 123 тысяч банковских счетов.

«И сегодня из общего числа депозитов только 2,2% имеют конечными бенефициарами граждан России», — заключил пресс-секретарь.