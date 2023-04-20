Цифровые кошельки можно будет пополнять на 300 тысяч рублей ежемесячно

Пока законопроект по цифровому рублю еще не принят окончательно Госдумой, но его дальнейшая судьба обрастает все большими подробностями. Наряду с тем, что его использование будет добровольным, глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила, что регулятор установил лимит в размере 300 тыс. рублей в месяц для пополнения кошелька с цифровыми рублями.

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Напомним, что в России появится третья форма национальной валюты - наряду с наличными и безналичными в ходу будет еще и цифровой рубль.

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"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму где-то в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька, это уже за пределами пилота", - сказала глава ЦБ.

Таким образом, сумма бесплатных переводов для физлиц станет как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей (лимит бесплатных переводов для физлиц в СБП - 100 тыс. рублей).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, одним из ключевых в выступлении Набиуллиной было заявление о готовности к запуску цифрового рубля.

"Процесс был долгий и кропотливый. А эффективность новой формы рубля оценим спустя время, но, видится, спрос на такой инструмент будет", - считает эксперт.

Электронные рубли - это средство для платежей и расчетов, но не для сбережений: на них не начисляются проценты и в них не будут выдавать кредиты

Действительно, разговоры об электронной валюте ведутся уже несколько лет. Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года, а пилотирование операций началось в феврале прошлого года.

Вопрос о том, как финансовые власти будут популяризировать этот инструмент, пока остается открытым. Ведь ЦБ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

После тестирования цифрового рубля на ряде реальных клиентов банков, участвующих в пилоте, ЦБ обещает предложить его всем желающим.

В конце марта ЦБ сообщил, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями в запланированные сроки (в апреле), однако не может его начать без необходимой правовой основы. На данный момент пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля принят Госдумой в первом чтении.

Планируется, что в пилоте примут участие 13 банков, которые уже прошли все необходимые технические и операционные тесты. Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и участников в режиме Friends and family. Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина ранее сообщала, что во втором этапе тестирования смогут принять участие 19 банков.

Ранее регулятор пояснял, что в вопросе внедрения цифрового рубля в оборот ЦБ продвигается поэтапно. Сначала Банку России нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен. Решение о масштабировании цифрового рубля ЦБ будет принимать по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников.

Открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого является потребитель. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку. Отличие от безналичных рублей будет состоять в том, что цифровой кошелек у гражданина будет один, доступ к которому можно будет получить через приложения кредитных организаций.

В перспективе ЦБ обещает разработать технологию, при которой платить цифровым рублем можно будет в ситуациях, когда нет доступа к интернету.

Вместе с тем Набиуллина сделала еще ряд важных заявлений перед депутатами, представляя годовой отчет регулятора за 2022 год. По ее словам, годовая инфляция опустилась до 3,5% в марте и еще опустится в апреле. Но текущий рост цен, месячный прирост с поправкой на сезонность, складывается вблизи 4%. Инфляционные ожидания пока - и у граждан, и у бизнеса - выше, чем были в 2018-2019 годах, когда инфляция была вблизи 4%. Внешние условия также остаются сложными.

Глава ЦБ указала, что для дальнейшего снижения ставки необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились. "Если мы пожертвуем ценовой стабильностью сейчас, то не сможем защитить наших граждан, наши предприятия от шоков в будущем", - подчеркнула она.

"Это говорит о том, что вопрос о снижении ставки вряд ли обсуждается, и 28 апреля стоимость фондирования как минимум останется на 7,5%", - комментирует Зельцер заявление главы ЦБ.

Также Набиуллина указала, что часть валютных ограничений, прежде всего ответного характера, сохраняется.

"Мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно", - пояснила она.

По словам главы ЦБ, значимой проблемой на протяжении последних нескольких лет остается социальная инженерия.

"Для борьбы с ней нужна координация наших усилий с правоохранительными органами, с банками, с телеком-операторами. У нас уже есть системы быстрой блокировки мошеннических номеров и сайтов. И здесь нам очень помогло взаимодействие с Генеральной прокуратурой. За прошлый год мы серьезно нарастили эту работу, потому что появились правовые основания, нужные законы были приняты", - отметила она.

Количество атак, к сожалению, продолжает возрастать, но количество успешных атак все-таки сокращается.

"И нам нужно продолжать эту работу, и больше ответственности, на наш взгляд, должно быть на банках, на том, как они внутри выстраивают свои антимошеннические процедуры. Потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлебывают только сами люди", - признала председатель Банка России.

ЦБ отметил важность ценовой стабильности сейчас, чтобы в будущем гражданам и предприятиям не столкнуться с сильными шоками

Несмотря на серьезный экономический и политический стресс, в прошлом году банковский сектор продемонстрировал положительные темпы кредитования экономики, в том числе благодаря регуляторным послаблениям, которые позволили в период наибольшей турбулентности не отражать единовременно все убытки, отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

"Также поддержку кредитованию оказало довольно быстрое снижение ключевой ставки до психологически приемлемого уровня. Сохранение банками потенциала кредитной активности, а также возможность реструктурировать ссуды без существенного давления на капитал было одной из важнейших задач для поддержания бизнеса", - считает экономист.

В текущем году планируется регулятивная поддержка наиболее важного в условиях санкционного давления бизнес-сегмента - импортозамещения. Сейчас разрабатываются критерии определения проектов, которые поддерживают импортозамещение и технологический суверенитет страны.

Регулятор в очередной раз показал свою высокую эффективность, продолжает Михаил Зельцер.

"В целом задачи стабилизации финансовой системы в условиях жесткого давления недружественных стран достигнуты, и оперативно", - признал эксперт.

По признанию Набиуллиной, опыт прошлого года показал, как важно иметь здоровую финансовую систему.