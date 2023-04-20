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Набиуллина: переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными

Граждане смогут переводить денежные средства в цифровых рублях бесплатно. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

Набиуллина: переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными
© РИА Новости

По ее словам, сумма для пополнения цифрового кошелька будет составлять 300 тысяч рублей в месяц.

«Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», - подчеркнула глава ЦБ.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила о большом интересе российских банков к цифровому рублю.

До этого появилась информация о том, что пенсии будут выплачивать только в цифровых рублях. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в них и замене ими наличных не соответствуют действительности.

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