Набиуллина: переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными

Граждане смогут переводить денежные средства в цифровых рублях бесплатно. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме , передает РИА Новости.

По ее словам, сумма для пополнения цифрового кошелька будет составлять 300 тысяч рублей в месяц.

«Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», - подчеркнула глава ЦБ.

До этого появилась информация о том, что пенсии будут выплачивать только в цифровых рублях. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в них и замене ими наличных не соответствуют действительности.