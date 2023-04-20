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Соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты рассказал о сути механизма

Законопроект о самозапрете на оформление кредитов для россиян связан с возросшим числом случаев мошенничества. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он также объяснил суть работы механизма, заверив, что самозапрет не отразится на кредитной истории граждан.

Соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты рассказал о сути механизма
© РИА Новости

Законопроект, который позволит наложить запрет на выдачу финансовыми организациями займов, связан с крупными потерями россиян из-за действий мошенников, отметил депутат.

«У нас за прошлый год с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма средств — более 14 миллиардов рублей. Так называемый средний чек хищения составил около 15 тысяч рублей. Самое главное, что сумма растет от года к году. Для сравнения: в 2021 году было похищено около 13 миллиардов рублей. Санкционный фон в прошлом году оказался выгодным прикрытием для активизации действий мошенников», — рассказал он.

Этот запрет можно будет оформить через МФЦ или через «Госуслуги», отметил депутат. При этом ограничения можно установить как на все виды займов, так и на отдельные. Он будет действовать, пока гражданин его не отменит.

«В совокупности наш законопроект поможет предупредить случаи мошеннического получения займов и кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан. После вступления закона в силу кредитные организации, прежде чем оформить кредитный договор, обязаны будут проверить наличие такого самозапрета в бюро кредитных историй. И если такой запрет установлен гражданином, мы имеем дело с какими-то мошенниками», — объяснил Бахарев.

Законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на выдачу кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля. Авторы инициативы считают, что это позволит успешнее бороться с незаконным оформлением кредитов.

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