Россиян предупредили о последствиях снижения цен на продукты

По ее словам, в этом случае пострадает экономика страны, поскольку падение цен приведет к росту экспорта, а импорт станет невыгодным. Экономист пояснила, что это негативно отразится на качестве продукции отечественных производителей из-за отсутствия конкуренции со стороны импортеров. Это также приведет впоследствии к сокращению экспорта, потому что некачественные товары не будут пользоваться спросом, добавила Лебединская.